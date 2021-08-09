113 Besmele nedir? Muharrem ayının 1. gününde 113 Besmele nasıl yazılır? Hadisi şerif hakkında bilgi, fazileti ve sevabı!
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113 Besmele nedir? Muharrem ayının 1. gününde 113 Besmele nasıl yazılır? Hadisi şerif hakkında bilgi, fazileti ve sevabı!

113 Besmele nedir? Muharrem ayının 1. gününde 113 Besmele nasıl yazılır? Hadisi şerif hakkında bilgi, fazileti ve sevabı!
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Herkesin yeni Hicri yılbaşı günü mübarek olsun! Bugün yeni Hicri yıla girmiş bulunuyoruz. Muharrem ayının 1. günü Hicri yılbaşı oluyor. Hicri yılbaşında ibadet etmek, Kuranı Kerim okumak, namaz kılmak ve dua etmek oldukça sevap kabul edilmiştir. Peki, Muharrem ayının 1. gününde yapılması gereken 113 Besmele nedir? 113 Besmele nereye yazılır? İşte detaylar...

113 Besmele ile ilgili Hadisi Şerif var mı? 113 Besmele nedir, nasıl yapılır, nasıl yazılır? 113 Besmele hakkında bilgiler sizlerle...

2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

2021 yılında Hicri yılbaşı 9 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Hicri yılın son günü 8 Ağustos Pazar günü iken Hicri yılın ilk günü ise 9 Ağustos Pazartesi günüdür. Bu iki günde oruç tutmak oldukça sevap kabul edilmiştir.

Hicri yılsonu : 8 Ağustos Pazar 2021

Hicri yılbaşı : 9 Ağustos Pazartesi 2021

Ek olarak Hicri yılbaşı veya Hicri sene başı gecesi ise 8 Ağustos Pazarı 9 Ağustos Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

113 BESMELE NEDİR?

Rivayete göre: "Her kim Muharrem'in ilk günü bir kağıda 113 defa Besmele yazar da onu üzerinde taşırsa ömrü boyunca ona istemediği bir şey ulaşmaz." buyurulmuştur.

NOT = 113 Besmele'nin Muharrem'in birinci günü yani 9 Ağustos günü akşam namazına kadar olan sürede kağıda yazılması gerekiyor. Eğer ben besmele yazamıyorum diyorsanız bilen bir kişiye sizin adınıza niyetle yazdırabilirsiniz. Fakat alimler kişinin kendisinin yazması daha eftaldir buyurmuştur.

BESMELE NASIL YAZILIR?

Bismillahirrahmanirrahim : Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Besmele Arapça yazılışı aşağıdaki gibidir:

113 Besmele nedir? Muharrem ayının 1. gününde 113 Besmele nasıl yazılır? Hadisi şerif hakkında bilgi, fazileti ve sevabı!
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