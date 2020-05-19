112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor - SİVAS
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor - SİVAS

Sivas'ta 1908 yılında Vali Reşit Akif Paşa zamanında "Jandarma Dairesi" olarak yaptırılan tarihi binada restorasyon çalışması başlatıldı.

112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor - SİVAS
19.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:41

Sivas'ta 1908 yılında Vali Reşit Akif Paşa zamanında "Jandarma Dairesi" olarak yaptırılan tarihi binada restorasyon çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, restore çalışmaları başlatılan 112 yıllık tarihi jandarma binasında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas kent meydanının daha kimlikli hale getirilmesi ve genişletilmesi için proje yürüttüklerini belirterek, "İlerleyen dönemde burayla, öğretmenevi ve belediye binamızla ilgili de ortak bir çalışma içerisine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas kent meydanının Türkiye'nin en iyi meydanı olması için çalıştıklarını aktaran Ayhan, tarihi eserleri muhafaza edip gelecek kuşaklarla buluşturacaklarını kaydetti.

Başkan Bilgin ise Sivas'ın Türkiye'nin en iyi meydanlarından birisine sahip olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah yapılan projelerle mevcut meydanın en az 4 katı büyüklüğünde yeni bir meydanı şehrimize kazandıracağız. Yeni orduevini Sivas'a kazandırdık ve eski orduevinin yerini de belediye olarak teslim aldık." açıklamasında bulundu.

"Lojmanlar yıkılacak"

Tarihi jandarma binasının bulunduğu alandaki lojmanların da yıkılacağını anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"Tarihi jandarma binamızı ortak akılla şehrimizin menfaatine olacak şekilde kullanıma açarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Tarihi Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında 27 Haziran Parkı ve eski Numune Hastanemizin yeriyle ilgili Millet Bahçesi yapılması hususunda TOKİ ile proje çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 70 bin metrekarelik bir alanı tekrar şehrimize kazandıracağız. Türkiye'nin ve dünyanın en güzel meydanlarından birisi olan meydanı, bir bütün olarak düzenleyip etap etap yapacağız."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Haber
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süreyya Önder Fahrettin Koca Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Ivan Obradovic Hikmet Karaman
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor - SİVAS - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 17:41:27. #1.15#
title