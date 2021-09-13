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112'ye gelen çağrıların 5'te 1'i asılsız

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
112'ye gelen çağrıların 5'te 1'i asılsız

Malatya 112 Acil Çağrı Merkezine gelen telefonların 5'te 1'inin asılsız ihbarlardan oluşuyor.

Malatya 112 Acil Çağrı Merkezine gelen telefonların 5'te 1'inin asılsız ihbarlardan oluşuyor.

Valilik 2 No'lu toplantı salonunda, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Deniz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Unutkan, Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Hanifi Acar katıldı.

Toplantıda Acil çağrı numaralarının tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezinin, 2021 yılının genel faaliyetleri ve istatistiki verileri ele alındı.

Gerek olağan gerekse afet dönemlerinde ihbar ve yardım çağrılarının 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından karşılanması ve müdahale ekiplerinin aktarılması esnasında çağrı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personelin koordinasyonunun en üst seviyeye taşınması, çağrı karşılama standartlarının yükseltilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla eğitim faaliyetlerinin önemi hakkında bilgiler verildi.

Vali Aydın Baruş toplantıda yaptığı konuşmada, "112 Acil Çağrı Merkezi faaliyetlerinin, afet veya olumsuz durumlarla ilgili, ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale etmesinde büyük bir önemi bulunmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimizde gelen tüm çağrılar, çağrı alıcı personelimizce karşılanmakta ve sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi ilgili tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde en kısa sürede olaya müdahale etmektedir.

Son yıllarda ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan deprem, sel ve orman yangını gibi felaketlere karşı tedbir almamız ve kurumlar arası koordinasyonun önemini ortaya koymaktadır. Bu vesile ile toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Acil durumlarda bir saniyenin bile hayati önemi olduğunu belirten Vali Baruş, 112 Acil Çağrı Merkezinin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesini rica etti.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Metin Unutkan ise, 19 Şubat 2021 tarihinde faaliyete başlanmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine toplamda 528 bin 142 çağrının geldiğini bunların 122 bin 668'inin asılsız çağrı olduğunu ifade ederek, 2021 yılı istatistik verileri, faaliyetler ve hedefler hakkında bilgiler verdi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - MALATYA

112'ye gelen çağrıların 5'te 1'i asılsız

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