112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı: 2 gözaltı

112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı: 2 gözaltı Ambulans şoförü sağlık çalışanı bayanları bıçaklanmaktan kurtardı Samsun'da 112 ambulans ekibinde görevli sağlık personeli bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri olay yerinden bıçaklı saldırıya uğradı.

112 ambulans ekibi bıçaklı saldırıya uğradı: 2 gözaltı

Ambulans şoförü sağlık çalışanı bayanları bıçaklanmaktan kurtardı

SAMSUN - Samsun'da 112 ambulans ekibinde görevli sağlık personeli bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri olay yerinden bıçaklı saldırıya uğradı. Sağlık ekipleri saldırıyı yara almadan atlatırken, ambulansın içine de zarar veren saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Selahiye Mahallesi 2. Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Ambulans Servisi ekipleri bıçaklanma ihbarı üzerine gittikleri yerde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar ambulansın içine de zarar verdiler. Ambulans şoförü M.T.B., bıçaklı saldırgana müdahale ederek 2 bayan sağlıkçı N.A.K. ve N.P.T.'yi bıçaklanmaktan kurtardı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlardan biri olay yerinde yakalanırken, diğer saldırgan ise kaçtı. polis kovalamaca sonucu kaçan saldırganı da yakalayarak gözaltına aldı. 3 sağlık çalışana kendilerine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldular. Gözaltına alınan 2 kişi İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay