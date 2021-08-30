11 yıl aradan sonra setlere döndü

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Salih Güney 11 yıl aradan sonra setlere geri döndü. 'Yalancı Sevgilim' adlı dizide Salih Güney'in yanı sıra Gökhan Keser, Arbil Tamur ve Belma Memati başrolleri paylaşıyor.

Yapımcılığını Murat Çiçek ile Enis Özkan'ın üstlendiği 'Yalancı Sevgilim'in yönetmenliğini Günay Günaydın yapacak. Senaryo Selin Çitci'ye ait. Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre dizide Sami Bey karakterini canlandıracak olan Salih Güney yıllar sonra setlere döndüğü için çok heyecanlı. Usta oyuncu dizide oldukça muzip, mahallenin sevilen abisi Sami Bey'i oynayacak. Güney, birbirlerini seven iki genç sevgiliyi ayrıldıktan sonra yeniden barıştırmaya çalışacak. Komedi türünde ki film yeni yayın döneminde Fox ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Snob Magazin