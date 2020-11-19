Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada
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Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada

19.11.2020 07:54 | Son Güncelleme: 19.11.2020 09:23

Şanlıurfa'da iki gün önce bir iş yeri çalışanı tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de Aydın'da yaşandı. Z.K. evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlunu balkonda oklavayla dövdü. Komşuların çektiği videoda çocuğun "Baba vurma" diye yalvardığı görüldü.

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Z.K. evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla oğlu H.K'ye oklavaya vurmaya başladı. Baba Z.K. korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelip, burada da oklavayla dövmeye devam etti.

SESİ DUYAN KOMŞULAR VİDEO ÇEKTİ

Küçük çocuğun çığlık seslerini duyan mahalleli, yaşanan şiddeti cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

"BABA VURMA!"

Görüntülerde, Z.K., korkudan balkona kaçan oğlunun peşinden gelerek oklavayla öldüresiye dövdü. Küçük çocuk, annesinden yardım istedi, ama adama balkona çıkmak isteyen eşine engel oldu. Aldığı darbelere dayanmayan H.K.'nin 'Baba vurma' diye seslendiği duyuldu.

SERBEST BIRAKILDI

Mahallelinin ihbarı üzerine eve gelen polis, Z.K.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

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