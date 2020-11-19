Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada

Şanlıurfa'da iki gün önce bir iş yeri çalışanı tarafından dövüldükten sonra yere çarpılan küçük çocuğun yaşadığı şiddet hafızalardan henüz silinmezken, benzer bir görüntü de Aydın'da yaşandı. Z.K. evde yaramazlık yaptığı iddiasıyla 11 yaşındaki oğlunu balkonda oklavayla dövdü. Komşuların çektiği videoda çocuğun "Baba vurma" diye yalvardığı görüldü.