Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş
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Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş

03.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:51
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş

İngiltere'de yaşayan bir mobilya ustası, eski bir mobilya parçasının içinde 11 yaşındaki kız çocuğunun 1969 yılında yazmış olduğu ve içinde gelecek ile ilgili ipuçları olan bir mektup buldu. Gelecek hakkında ürkütücü derecede doğru tahminler bulunan mektupta, akıllı televizyon sistemleri, otomatik kapılar ve görüntülü konuşmanın icadı öngörülüyor.

İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesindeki Peterborough şehrinde yaşayan mobilya ustasının, yenilemek için aldığı mobilyanın içinde gelecekle ilgili tahminler barındıran bir mektup bulduğu ortaya çıktı. 1969 yılında bir kız öğrenci tarafından yazılan kağıtta, günümüzde gerçekleşen birçok öngörünün olduğu belirtildi.

11 yaşındaki kızın, 1969 yılında yazdığı içi kehanetlerle dolu mektup bulundu

KÜÇÜK KIZIN DEDİKLERİ BİR BİR ÇIKTI

Bundan tam 52 yıl önce öngörüleriyle yazdığı mektupta küçük kız şunlardan bahsediyor: "Yıl 1980, burada 21 yaşındayım. 11 yaşında ve okulda olduğum günleri hatırlıyorum; o zamandan beri işler değişti. Örneğin televizyon; 1969 önünde topuzlar olan kare bir kutuydu ama şimdi koltuğunuzun kolunda onu açıp kapatmak için düğmeler bulunan büyük bir ekran. Evliyim ve kocam işten dönüyor. Bana kapıyı açmam için düğmeye basmamı söylüyor bende düğmeye basarak elektrikli kapımızı açıyorum. 1969'da telefon, üstünde bir alıcı bulunan kare şeklinde bir kutuydu. Ama şimdi konuştuğunuz insanları görebiliyorsunuz."

11 yaşındaki kızın, 1969 yılında yazdığı içi kehanetlerle dolu mektup bulundu
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