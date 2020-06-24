11 yaşındaki Fatma, pahalı olduğu için alamadığı kitaplarına kavuştu
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11 yaşındaki Fatma, pahalı olduğu için alamadığı kitaplarına kavuştu

- 11 yaşındaki Fatma, pahalı olduğu için alamadığı kitaplarına kavuştu Kitap okumayı çok seven ancak pahalı olduğu için alamayan 11 yaşındaki Fatma Gülşen'i Mersin Büyükşehir Belediyesi sevindirdi Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından kitap talebini ileten Fatma Gülşen'in isteği...

24.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:27

- 11 yaşındaki Fatma, pahalı olduğu için alamadığı kitaplarına kavuştu

Kitap okumayı çok seven ancak pahalı olduğu için alamayan 11 yaşındaki Fatma Gülşen'i Mersin Büyükşehir Belediyesi sevindirdi

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından kitap talebini ileten Fatma Gülşen'in isteği ekipler tarafından kısa sürede yerine getirilerek, hikaye ve roman türünden oluşan bir kitap seti hediye edildi

MERSİN - Kitap okumayı çok seven ancak pahalı olduğu için alamayan 11 yaşındaki Fatma Gülşen'i, Mersin Büyükşehir Belediyesi sevindirdi. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından kitap talebini ileten Fatma Gülşen'in isteği ekipler tarafından kısa sürede yerine getirilerek, hikaye ve roman türünden oluşan bir kitap seti hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin kitap okumasının önünü açacak adımlar atmaya devam ediyor. Merkez kütüphanede sağladığı olanaklar ve gezici kütüphane gibi hizmetlerle kent merkezinden kırsala kadar en ücra köşelere kitap ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, kendisine ulaşan taleplere de yanıt veriyor. Belediyenin kitap okumasına vesile olduğu çocuklardan biri de ileride başsavcı olmayı hayal eden 11 yaşındaki Fatma Gülşen Kırmızı oldu. Kitap okumayı çok seven ancak pahalı olduğu için alamayan Fatma Gülşen, Büyükşehir Belediyesinin jesti ile okumayı istediği kitaplara kavuştu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yetkililere ulaşan ve kitap talebini ileten Gülşen'in isteği üzerine ekipler anında harekete geçti. Hikaye ve roman türünden oluşan kitapları hediye paketi yapan ekipler, kısa sürede küçük kızın Çavak Mahallesi'ndeki evine gitti.

Çavak Günferi Kayagenç Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Fatma Gülşen, kitaplarla birlikte gelen ekibi görünce şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Ekiplere teşekkür eden Gülşen, "Şehir merkezinde bulunan kitapçılardan kitap almak istedim ancak kitap fiyatlarının yüksek olmasından dolayı alamadım. Evde interneti karıştırırken, belediyemizin sosyal medya hesabını gördüm. Yorum kısmında, kitap okumak istediğimi, ancak kitapların çok pahalı olmasından dolayı alamadığımı belirterek, belediyemizden hikaye ve roman türünde kitap talep ettim" dedi.

Talebine bir yanıt verileceğine ihtimal vermediğini ifade eden Gülşen, "Telefon numaramı ve adresimi isteyerek benimle irtibat kurdular ve bugün de isteğim olan kitapları getirdiler. Belediyemizin, evimize kadar gelerek yaptığı bu jest, beni çok mutlu etti ve önemli hissettirdi. Kitap okuma isteğime duyarsız kalmayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Gülşen'in annesi Havva Kırmızı ise kızının okumayı çok sevdiğini belirterek, "Fatma Gülşen okumayı çok seviyor. O kitap okurken ben de kendisine eşlik ediyorum ve birlikte okuyoruz. Onun okumasını ve iyi bir meslek sahibi olmasını istiyorum. Kendisi çok hırslı ve ileride başsavcı olmak istiyor. Büyükşehir Belediyemize gönderdikleri kitaplar için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Fatma, pahalı olduğu için alamadığı kitaplarına kavuştu

Kaynak: İHA

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