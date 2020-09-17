11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti
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11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Malavi'nin Mzimba şehrinde yapılan bira içme yarışmasına katılan 11 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Kaçak olduğu ve dezenfektan niyetine de kullanıldığı öğrenilen sıvıyı 5 bardak içince yere yığıldı.

11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti
17.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:32

Malavi'de 11 yaşındaki çocuk, dezenfektan olarak da kullanıldığı öğrenilen 5 bardak sıvıyı içince yere yığılıp hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan çocuğun bir arkadaşı, yarışmanın sonralarına doğru aniden fenalaşıp öldüğünü söyledi. Yarışmayı organize eden kişiler yarışma yaş altı,21 yaş altı ve yetişkinler diye üç kategoriye ayırdı. Yarışmayı izleyen bir kişilerden biri olanEmmanuel Chirwa, yarışmanın ilk kuralının yarışma önce aç olmamak olduğunu, hayatını kaybeden çocuk gibi diğer yarışmacılarında tok karınla yarışmaya katıldıklarını bir şeyler yanlış gittiği için çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

OKULLAR KAPANINCA ALKOLİK OLDU

Çocuk koruma dernekleri, olayın peşini bırakmayacaklarını ve bu tür bir yarışmanın yasaklanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Çocuk koruma kurumunun sözcüsüShanks Nkhata , hayatını kaybeden çocuğun ortaokul öğrencisi olduğunu, KOVID-19 nedeniyle okulların kapanması ile birlikte alkolik olduğunu söyledi.

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