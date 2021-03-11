11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti

İstanbul Beylikdüzü'nde psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen ve bilgisayar oyunlarıyla fazla vakit geçiren 11 yaşındaki Ömer, 16'ncı kattan evlerinden aşağıya atlayarak intihar etti.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde bulunan 16 katlı bir sitede meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 11 yaşındaki Ömer G. isimli çocuk son kattaki evlerinin camından site bahçesine atladı.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile evine yakın özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis geniş çaplı araştırmaya başlarken ailesi uzun süre hastane önünde gözyaşı döktü.

BİLGİSAYAR OYUNLARIYLA FAZLA VAKİT GEÇİRİYORDU

Öte yandan, çocuğun bilgisayar oyunlarıyla çokça vakit geçirdiği ileri sürülürken, polisin çocuğun odasında geniş çaplı inceleme yaparak delil ve bulgu elde ettiği konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı