11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
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11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Alihan Özbek (11), yolda bulduğu ve içinde 3 bin 335 lira olan cüzdanı, haber verdiği polisler sayesinde sahibi Samet Kılıç'a (22) teslim etti.

AKSARAY'da 5'inci sınıf öğrencisi Alihan Özbek (11), yolda bulduğu ve içinde 3 bin 335 lira olan cüzdanı, haber verdiği polisler sayesinde sahibi Samet Kılıç'a (22) teslim etti. Düğünü olduğunu ve o telaş nedeniyle cüzdanını düşürdüğünü belirten Kılıç ise Alihan'a ödül olarak 300 lira verdi. 

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2625 Sokak'ta meydana geldi. Yaz tatili nedeniyle terzi olan babasına iş yerinde yardım eden Alihan Özbek, sabah kahvaltısı için bisikletiyle simit ve meyve suyu alıp dönerken yolda cüzdan buldu. Telefonu olmayan Özbek, yoldan geçen bir vatandaşa durumu anlatıp telefon isteyerek, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler cüzdanı teslim aldı. Yapılan araştırmada cüzdanın Samet Kılıç'a ait olduğu belirlendi. İçinde 3 bin 335 lira bulunan cüzdan, bölgeye gelen Samet Kılıç'a teslim edildi. Kılıç, Alihan Özbek'e teşekkür ederek 300 lira vererek ödüllendirdi.

Alihan Özbek, "Ben simit almaya giderken yolda siyah bir arabanın arkasında cüzdan buldum. Telefonum olmadığı için yoldan geçen bir vatandaşa durumu bildirdim. O da polis ekiplerine haber verdi. Ben de kendilerine cüzdanı teslim ettim" dedi.Cüzdanını almaya gelen Samet Kılıç ise "Bugün düğünüm vardı. Düğün telaşıyla cüzdanı düşürmüşüm. Cüzdanımı bulan arkadaşımızdan Allah razı olsun. Bu yaşta böyle bir feraset göstermiş gerçekten cüzdan doluydu. Bir de kimlik ve kredi kartlarım vardı. Ben de kendisine teşekkür ederek 300 TL ile ödüllendirdim" diye konuştu.

 


11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
11 yaşındaki Alihan, bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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