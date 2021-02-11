11 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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11 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

11.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:51
11 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 11 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 11 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

11 ŞUBAT KANALLARIN YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışı

04:30Gelinim Mutfakta

07:00Sihirli Annem

11:00Yaprak Dökümü

13:00Gelinim Mutfakta

16:00YüzleşmeLife Style

19:00Kanal D Ana Haber

20:00Çok Güzel Hareketler 2

Star tv yayın akışı

05:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

13:15 Gerçeğin PeşindeDiğer

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

Fox yayın akışı

04:30 Zümrüdüanka

06:00 Kadın

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00 Mucize Doktor

Tv8 yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:158'de SağlıkLife

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

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