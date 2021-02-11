11 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 11 Şubat Perşembe kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 11 Şubat kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
11 ŞUBAT KANALLARIN YAYIN AKIŞI
Kanal D yayın akışı
04:30Gelinim Mutfakta
07:00Sihirli Annem
11:00Yaprak Dökümü
13:00Gelinim Mutfakta
16:00YüzleşmeLife Style
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Çok Güzel Hareketler 2
Star tv yayın akışı
05:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
13:15 Gerçeğin PeşindeDiğer
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
Fox yayın akışı
04:30 Zümrüdüanka
06:00 Kadın
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00 Mucize Doktor
Tv8 yayın akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:158'de SağlıkLife
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler