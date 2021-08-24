11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti
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11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti

11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu fen lisesi 11. sınıf öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybederken annesi ve iki kardeşinin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu fen lisesi 11. sınıf öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybederken annesi ve iki kardeşinin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tufanbeyli ilçesine bağlı Bozgüney Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen Hatice Moğol (44) dün 01 Z 2758 plakalı otomobiline Gaziantep Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi kızı Melike, 8. sınıf öğrencisi Zeynep (13) ile 3 yaşındaki oğlu Timur Moğol'u alarak Kayseri'ye gezmeye gitti. Hatice Moğol akşam saatlerinde tekrar Tufanbeyli'ye dönmek üzereyken Bozgüney Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki KA BC 931 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Hatice, Melike, Zeynep, Timur Moğol, İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile önce Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Melike Moğol, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Hatice Moğol, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine, Timur Moğol Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesine, Zeynep Moğol ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer araçta bulunan 3 yaralının durumunun hafif olduğu Tufanbeyli Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Anne Hatice Moğol'un durumunun ağır olduğu hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Bu arada Timur ve Zeynep Moğol'un durumunun iyi olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Melike Moğol ise bugün Tufanbeyli'nin Yamanlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - ADANA

11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti
11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti
11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti
11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti
11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti
11. sınıf öğrencisi Melike, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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