11 prensip nedir? 11 prensip maddeleri?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Belediye başkanlarından 2019 seçimlerinde millete açıklanan manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya bağlı kalmalarını istedi. Peki, 11 prensip nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda imar düzenlemeleriyle ilgili uyarılarda bulundu ve açıklanan manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya bağlı kalmalarını söyledi. Açıklama sonrası 11 prensip nedir ve 11 prensip maddeleri, konuları merak edildi

11 PRENSİP NEDİR?

Belediye başkanlarından 2019 seçimlerinde millete açıklanan manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya bağlı kalmalarını isteyen Erdoğan, "Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin, millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi görsün" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünü ettiği AK Parti'nin seçim manifestosundaki 11 prensip;

• şehir planları,

• altyapı ve ulaşım,

• kentsel dönüşüm,

• benzersiz şehirler,

• akıllı şehirler,

• çevreye duyarlı şehirler,

• sosyal belediyecilik,

• yatay şehirleşme,

• halkla birlikte yönetim tasarruf ve şeffaflık ile değer üreten şehirlerden oluşuyor.