11 Ocak EBA ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı!

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. 11 Ocak EBA ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı!

EBA 11 OCAK DERS PROGRAMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık ders programı yayınlandı. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT'nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul, TRT EBA Lise adresinden de derslerini takip edebiliyor. Aşağıda bulunan linkler ile haftalık ders programlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA LİSE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!