11 Ocak EBA ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

11 Ocak EBA ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı!

11.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:10
11 Ocak EBA ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı!

Okulların yüz yüze eğitime ara verilmesi sonrası online derslere başlandı. 11 Ocak EBA ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı!

Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. 11 Ocak EBA ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı!

EBA 11 OCAK DERS PROGRAMLARI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık ders programı yayınlandı. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT'nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul, TRT EBA Lise adresinden de derslerini takip edebiliyor. Aşağıda bulunan linkler ile haftalık ders programlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

EBA LİSE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Ajda Pekkan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 11 Ocak EBA ders programı! EBA ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 16:10:33. #1.14#
title