11 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
11 Ocak 2021 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Alp Disiplini
00:30 Haberler
00:35 Rally Raid
01:05 Biatlon
01:05 Kayaklı Koşu
01:30 Haberler
01:35 Rally Raid
02:00 Alp Disiplini
02:05 Biatlon
02:05 Kayakla Atlama
02:45 Kayaklı Koşu
03:30 Kayakla Atlama
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Alp Disiplini
05:00 Tenis
06:30 Snooker
07:30 Snooker
08:30 Alp Disiplini
08:30 Tenis
09:00 Alp Disiplini
09:30 Kayaklı Koşu
10:30 Rally Raid
11:00 Kayakla Atlama
11:00 Snooker
11:30 Alp Disiplini
12:20 Alp Disiplini
12:30 Kayakla Atlama
13:00 Kayakla Atlama
13:25 Biatlon
14:00 Kayakla Atlama
14:45 Alp Disiplini
14:45 Kayaklı Koşu
15:00 Snooker
15:30 Alp Disiplini
16:30 Biatlon
17:30 Kayaklı Koşu
17:35 Kayakla Atlama
18:20 Kayakla Atlama
19:30 Alp Disiplini
19:30 Kayakla Atlama
20:00 Alp Disiplini
20:30 Biatlon
20:45 Snooker
21:00 Haberler
21:05 Snooker
21:35 Kayakla Atlama
22:30 Alp Disiplini
23:30 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com