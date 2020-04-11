11 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 11 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:15 Ev Yapımı 02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:10 Zinde Kal 03:45 Davacı 03:55 Sağlıklı Mutfak 04:40 İnatçı 04:55 Ömür Dediğin 05:10 Ömür Dediğin 05:40 Küçük Hanımefendi 05:45 İncir Ağacı 06:15 Beni Böyle Sev 07:00 Camiden Hayata 07:45 Uğurlugiller 08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları 09:30 İyi Fikir 09:35 Kuruluş 10:55 Perihan Abla 11:00 Perihan Abla 11:30 Aileler Yarışıyor 12:50 Gülşen Abi 13:05 Gülşen Abi 13:45 Zinde Kal 14:15 Yedi Numara 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 16:05 Yeditepe İstanbul 17:15 Davacı 17:45 Ev Yapımı 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com