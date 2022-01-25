11 milletvekiline ilişkin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye ulaştı - Haberler
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11 milletvekiline ilişkin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye ulaştı

11 milletvekiline ilişkin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye ulaştı

11 milletvekiline ilişkin dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye ulaştı.

11 milletvekiline ilişkin dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye ulaştı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık fezlekesinin aralarında olduğu 11 yeni dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye ulaştı. 11 dokunulmazlık fezlekesi şu milletvekillerine ait oluşuyor:

"Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz(2), HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun (2), HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hüseyin Kaçmaz, Salihe Aydeniz, Dokunulmazlık, TBMM, Politika, Haber

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