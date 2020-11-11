11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - SİVAS
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - SİVAS

11.11.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:19

Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Sivas'ta fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Sivas'ta fidanlar toprakla buluşturuldu.

Sivas'ta Esenyurt Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, şehit kanlarıyla sulanan aziz vatanda dikilen her fidanın, aradaki bağları daha da güçlendireceğini söyledi.

Sanayileşmenin hız kazandığını günümüzde havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunmasının önem kazandığını vurgulayan Ayhan, "Bu kaynakları korumak ve zenginleştirmek, evvela çevreci ecdadın torunu olarak bizlere düşmektedir." dedi.

Vali Ayhan, kentte yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise eş zamanlı olarak Türkiye'de milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Dağa, taşa milyonlarca fidan dikildiğini ve hepsinin büyümeye başladığını belirten Bilgin, "Gelecek nesillere daha düzgün bir çevre bırakmak adına hepimiz üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından binlerce fidan dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - SİVAS
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - SİVAS
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - SİVAS
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü
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