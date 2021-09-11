11 Eylül 2021 Star Yayın Akışı
11 Eylül 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Dizi
05:00 Kaçak Gelinler
06:30 Medcezir
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Star Market
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 En Güzel Bölüm
13:00 Bir Demet Tiyatro
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Ölümsüz
22:30 Ölümsüz
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