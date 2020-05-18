11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
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11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Olcay Çakır ile yanındaki iki arkadaşı yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. Toplam 11 bin 923 lira para ceza kesilen gençlerin polis otosunda selfie yapması, dikkat çekti.

11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
18.05.2020 00:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:10

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 GY 062 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Olcay Çakır ve yanındaki arkadaşları Eren Ç. ve Fehmi U. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası otomobil, cadde üzerinde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden sürücü Olcay Çakır'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ehliyetsiz sürücü Çakır'a, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 5 bin 623 lira, Eren Ç. ile Fehmi U.'ya ise 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' suçlarından 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, ismi belirlenemeyen ve 3 gence aracını kiralayan kişiye de, 2 bin 473 lira para cezası kesildi. Olcay Çakır, Eren Ç., ve Fehmi U., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı

Ehliyesiz sürücü Çakır, "Yaşımız küçük ve cenazemiz var. Yapacak bir şey yok ceza yedik. Ben bu cezayı ödeyemem" dedi. Rahat tavırları ile dikkat çeken 3 gencin polis otosunda selfie çekmesi, dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Manşet

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