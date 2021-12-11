11 Aralık 2021 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

02:00 Elkızı

04:45 Kefaret

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Elkızı

16:30 Kanunsuz Topraklar

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elkızı