11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ödüllü Kulunka Tiyatrosu sahne aldı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nin beşinci gününde İspanya Kulunka Tiyatrosu tarafından "Yalnızlar" adlı oyun sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nin beşinci gününde İspanya Kulunka Tiyatrosu tarafından "Yalnızlar" adlı oyun sahnelendi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde kurulan Açık Hava Sahnesi'nde sergilenen oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ikerne Gimenez, müzikleri Luis Miguel Cobo ve ışık tasarımı Carlos Samaniego tarafından yapıldı.

Maske tiyatrosu alanında ilk gösteriminden bu yana birçok ülkede 150'den fazla sergilenen ödüllü oyun, aynı ailenin farklı üyelerinin yalnızlığını ve iletişim kuramama durumunu mizah yoluyla seyirciye aktardı.

Festival kapsamında gelecek günlerde Kazakistan'dan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu, "Yalnızlık" oyunu ile sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 1 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci