Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti
04.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:26
Bursa'nın en yaşlısı olarak bilinen ve son olarak koronavirüs tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edilen Penbe Peker, bugün hayatını kaybetti. Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Sölöz mahallesindeki evinde vefat eden Penbe Peker'in yarın son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
Eski Orhangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ak Partili meclis üyesi Turgay Peker'in babaannesi olan ve yakalandığı koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu olan Penbe Peker, evinde hayatını kaybetti.
TEST SONUCU NEGATİFE DÖNÜNCE TABURCU EDİLDİ
Bursa bölgesinin kayıtlı en yaşlı kişisi olan 109 yaşında olan ve 4 çocuk, 22 torun sahibi olan Penbe Peker, koronavirüs tedavisinden sonra test sonuçlarının negatif çıkmasından sonra hastaneden taburcu edilmişti.
Penbe Peker, bugün öğlenden sonra Sölöz'deki evinde hayatını kaybetti. Penbe Peker'in yarın Sölöz'de son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı