Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti

Bursa'nın en yaşlısı olarak bilinen ve son olarak koronavirüs tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edilen Penbe Peker, bugün hayatını kaybetti. Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Sölöz mahallesindeki evinde vefat eden Penbe Peker'in yarın son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.