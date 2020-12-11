103 yaşında Kovid-19'u yenen Tekin torunlarıyla bir araya geldi
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103 yaşında Kovid-19'u yenen Tekin torunlarıyla bir araya geldi

11.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:16
103 yaşında Kovid-19'u yenen Tekin torunlarıyla bir araya geldi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve koronavirüsü (Kovid-19) yenen 103 yaşındaki Emine Tekin, taburcu olup torunlarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve koronavirüsü (Kovid-19) yenen 103 yaşındaki Emine Tekin, taburcu olup torunlarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Ömürlü köyünde yaşayan ve Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Mardin Devlet Hastanesinde gördüğü tedavi ile iyileşip taburcu olan 4 çocuk, 60 torun sahibi Tekin, evinde virüsü yenmesinin sevincini çocuk ve torunlarıyla paylaştı.

Evinde yalnız yaşadığını ve bütün ev işlerini kendisinin yaptığını kaydeden Tekin, hastalığı yenmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Taburcu olduktan sonra evinde çocuk ve torunlarıyla bir araya geldiğini dile getiren Tekin, "Doktorlarım çok iyiydi, tedavimi yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Evde ve hastanede 20 günlük tedavi süreci gördüm. Evdeyim, şu an sağlık durumum çok şükür iyi. Allah bütün hastalara acil şifalar versin. Allah bu hastalığı üzerimizden biran önce defetsin." dedi.

Tekin, 95 yıl önce de veba salgınının yaşandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"O zaman imkanlar bu kadar gelişmemişti. İnsanlar salgın hastalıkla mücadelede zorlanıyordu. Şu an imkanlar var. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun, aç değiliz, açıkta değiliz. Allah Başkanımız Erdoğan'a dilediği ne varsa nasip etsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Tekin'in kızı Hatice Doğan ise annesinin evde yalnız yaşadığını ve bütün ev işlerini kendisinin yaptığını kaydetti.

Doğan, "Annem 2 gün yoğum bakımda kaldı. Sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni yaptı. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür genel durumu şu an iyi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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