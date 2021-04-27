101 yaşındaki Hacer nineye doğum günü sürprizi
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101 yaşındaki Hacer nineye doğum günü sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, elindeki pasta ile sürpriz yaptığı 101 yaşındaki Hacer Çelik'in doğum gününü kutladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, elindeki pasta ile sürpriz yaptığı 101 yaşındaki Hacer Çelik'in doğum gününü kutladı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Armağan İlci Mahallesi'nde yaşayan 101 yaşındaki Hacer Çelik'e sürpriz doğum günü ziyaretinde bulundu. Elindeki pastayı veren Başkan Ercengiz, "Hacer teyzemiz bugün 101 yaşına giriyor. Allah nice yaşlar versin. Biz de teyzemize bir sürpriz yapalım, duasını alalım ve yaş gününü kutlayalım dedik. Biz toplum olarak büyüklerimize saygı duymak zorundayız. Allah onlara sağlık, sıhhat versin" dedi.

Uzun yaşamanın sırrının olmadığını ifade eden Hacer nine, Başkan Ercengiz'e sürpriz pasta için teşekkür ederek, "Uzun yaşamanın sırrı olmaz, kimseye de bir şey tavsiye edilmez. Allah'ın verdiği ömrü yaşıyorum. Çok şükür bana sağlıklı ve uzun bir ömür verdi. Sizlere de nasip etsin" diye konuştu.

(Cemal Turan Kaya/İHA)

101 yaşındaki Hacer nineye doğum günü sürprizi
101 yaşındaki Hacer nineye doğum günü sürprizi
101 yaşındaki Hacer nineye doğum günü sürprizi
101 yaşındaki Hacer nineye doğum günü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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