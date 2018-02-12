100 Yaşına Ulaşan Yaşlıların İsmi Mahallelerde Yaşatılacak

Sivas Belediyesi 100 yaşına ulaşan yaşlıların isimlerini cadde ve sokaklarda yaşatacak.

Belediye Başkanı Sami Aydın, geçtiğimiz gün düzenlenen "Sivas'ın Yaşayan Hafızalarına Ahde Vefa" isimli programda şehrin akil insanlarıyla bir araya geldi. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen buluşmada Başkan Aydın, yaşlı vatandaşlara olan minnet borcunu ödemek adına kentte 100 yaşını geride bırakan insanların isimlerini mahallelerinde cadde veya sokağa vereceklerini söyledi.

Başkan Aydın, "Kendinize çok iyi bakacaksınız, sağlığınıza dikkat edeceksiniz. 100 yaşına geldiğiniz de ise bulunduğunuz mahallede bir caddeye veya sokağa sizin isminizi vereceğiz. İnşallah bu uygulamamız Sivas'ta bir gelenek halinde devam edecektir." dedi. - SİVAS