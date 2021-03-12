Son Dakika | 100'üncü yıla özel; İstiklal Marşı'nın birer kıtası 10 ilde okundu

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100'üncü yıla özel; İstiklal Marşı'nın birer kıtası 10 ilde okundu

AĞRI merkez Selahattin Eyyubi İlkokul'nda görevli sınıf öğretmeni Yüksel Yaşar, İstiklal Marşı'nın kabülünün 100'üncü yıldönümü sebebiyle milli marşı 10 ilde 10 aileye okuttu.

İstiklal Marşı'nın kubülünün 100'üncü yıldönümü sebebiyle Selahattin Eyyubi İlkokul'nda görevli sınıf öğretmeni Yüksel Yaşar 'Güzel Türkiye'm İstiklal Marşı Okuyor' etkinliğin yaptı. Sosyal medya üzerinden bir çalışma yürüten Yaşar, ilk olarak Diyarbakır Hantepe İlkokulu'nda görevli öğretmen Filiz Soğuksu ile görüştü. Soğuksu'nun destek vereceğini açıklaması üzerine Yaşar, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Giresun, İstanbul, Manisa, Ordu'dan arkadaş ve yakınlarıyla irtibata geçerek projesini anlattı. Görüştüğü ailelerin kabul etmesi üzerine milli marşın 10 kıtası Diyarbakır surlarından başladı. Öğretmen Filiz Soğuksu'nun ilk kıtasını okuduğu istiklal Marşı'nın 2'nci kıtasını Antalyalı Kaplan ailesi, 3'üncü kıtasını İstanbul'dan 4 ilkokul öğrencisi, 4'üncü kıtasını Giresun Bulancak Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, 5'inci kıtasını Erzurumlu Hoşgör ailesi, 6'ncı kıtasını Ankara'dan Yüce ailesi, 7'nci kıtasını Ordu'dan Pirdal ailesi, 8'inci kıtasını Manisa'dan Zeren ailesi,9'uncu kıtasını Bursa'dan Yılmaz ailesi 10'uncu kıtasını ise Ağrı'dan Mecidiye ve Yılmaz aileleri okudu.

Kentlerin tarihi ve doğal güzelliklerinde çekilen görüntüler, Yüksel Yaşar öğretmen tarafından kurgulandıktan sonra sosyal medyada yayınlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yüksel Yaşar, "2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanacak olması sebebiyle bu çalışmayı hazırladım. Milli mücadelenin ruhunu ve kararlılığını en iyi anlatan İstiklal Marşı'na layık bir çalışma yapmak istedim. Fikrimi Diyarbakır'da görev yapan meslektaşım Filiz Soğuksu'ya açtım. Kendisi bu konuda üzerine düşeni yapacağını söyledi, desteklerini eksik etmedi. Sıra Türkiye'min güzel illeri ile bütünleşen önemli mekanları ayarlamak ve okuyacak eş dost ve akrabaları belirlemekti. Diyaloğa girdiğimiz eş dost ve akrabalar hiç tereddüt etmeden destek oldular. Şubatın son haftasında başladığımız çalışmayı Mart'ın ilk haftasında bitirdik" diye konuştu.

Öğretmen Yüksel Yaşar, çalışmasını başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan mücadelesinde şehit olanlar ve 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopter kazasında şehit olan 11 askerin anısına da ithaf ettiğini kaydetti. Yaşar, "Bizler var olduğumuz sürece gökten bayraklar inmeyecek, İstiklal Marşı'mız hiç bir zaman susmayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı