100 liraya alıyor 5 bin liraya satıyor

Sivas'ta yaşayan ahşap oymacısı Mehmet Dülger, metruk evlerden 50 ile 100 lira arasında satın aldığı kapıları oyma sanatı ile kullanılır hale getirip Bin ile 5 bin lira fiyat aralıklarında satışa sunuyor.

SİVAS - Sivas'ta yaşayan ahşap oymacısı Mehmet Dülger, metruk evlerden 50 ile 100 lira arasında satın aldığı kapıları oyma sanatı ile kullanılır hale getirip Bin ile 5 bin lira fiyat aralıklarında satışa sunuyor.

Sivas'ın son ahşap oyma ustalarından 50 yaşındaki Mehmet Dülger, Gültepe mahallesinde bulunan mahrukatcılar sitesinde ki atölyesinde 25 yıldır sanatını devam ettiriyor. Ahşap oyma sanatında ahşap kapılar üzerine çalışan Dülger, yıkılma noktasında olan evleri tek tek gezerek eski kapıları topluyor. Yıkılma noktasında olan evlerden topladığı kapılara 50 ile 100 lira arası ücret ödeyerek satın alıyor. Oyma sanatı ile 1 haftada yeni bir görünüm kazandırdığı kapıları bin lira ile 5 bin lirasında satışa çıkartışyor. Dülgerin ince işlemelerle süsleyerek yeni bir görünüm kazandırdığı kapılar, Ege bölgesinden oldukça rağbet görüyor.

Eski evlerden kapıları tek tek topladığını ve oymasını yaptıktan sonra günümüze kazandırdığını belirten Mehmet Dülger,"Eski evlerden topladığım kapılar 100 yıllık, 50 yıllık kapılar. Kapıların yapımı 1 hafta ile 10 gün arası sürüyor. Kapının modeline göre işçiliğine göre fiyatları değişiyor. Fiyatlar 1000 liradan başlıyor 5 bin liraya kadar çıkıyor. Yaptığım kapılara rağbet oldukça fazla ve Ege bölgesinden yoğun bir talep var. Bu kapıları yapan bende başka tasarımcı yok. Olmasını istediğim için buraya gelen öğrencilere ve emeklilere de gösterebildiğim kadar bildiklerimi gösteriyorum. Binalardan çıkma olarak aldığımız kapıların fiyatı ise 100 lira ile 50 lira arasında değişiyor"dedi.