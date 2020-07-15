100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
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100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim sonucunda Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir müstahkem mevkiyi yerle bir etti. Ordunun YouTube kanalı, imha edilen mevkinin görüntülerini paylaştı.

15.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:13

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait bir müstahkem mevkiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Vagif Dargahlı, "14 Temmuz'da Tovuz bölgesindeki askeri eylemler sırasında birliklerimizin nokta atışı neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri hedef daha vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

NOKTA ATIŞLA, TEÇHİZAT İMHA EDİLDİ

Dargahlı, vurulan hedefin bir müstahkem(sağlamlaştırılmış) mevki olduğunu belirtti.

Dargahlı ayrıca Ermenistan'ın askeri eylemlerini bastırmak amacıyla Azeri birliklerince yapılan nokta atışıyla, askeri teçhizatın da imha edildiğini ifade etti.

Bakanlık ayrıca operasyon anlarının görüntülerini de yayınladı.

100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
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