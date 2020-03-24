100 çeşit temizlik ürünü Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "NE School" markasıyla 100 çeşit temizlik ürünü üretildiği bildirildi.

Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "NE School" markasıyla 100 çeşit temizlik ürünü üretildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar Necmettin Erbakan MTAL'yi ziyaret ederek okuldaki dezenfektan sıvı üretimini yerinde inceledi. Müdür Başyiğit, okuldaki üretim konusunda Okul Müdürü Mustafa Özünlü ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

"NE School" markasıyla 100 çeşit temizlik ürünü üretilen Necmettin Erbakan MTAL'de, Korona virüs sebebiyle son günlerde dezenfektan üretimine ağırlık verildiğini ifade eden Okul Müdürü Mustafa Özünlü, diğer üretimleri durdurarak dezenfektan sıvı üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Son dönemdeki ihtiyaç dolayısıyla okulda 7 gün 24 saat boyunca, 2 vardiya olarak hipoklorit esaslı yüzey dezenfektanı üretimi yaptıklarını, bu ürünleri okullara ve diğer kurumlara gönderdiklerini belirten Özünlü, üretim konusunda ve hammadde konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA