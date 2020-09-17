100 bin liralık ev eşyası çalan hırsızı dövmesi yakalattı
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100 bin liralık ev eşyası çalan hırsızı dövmesi yakalattı

Bursa'da girdikleri evlerden 100 bin TL değerinde eşya çalan hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı. 2 hırsızdan 1'inin elindeki dövmeyi fark eden polis, buradan yola çıkarak hırsızları kıskıvrak yakaladı.

17.09.2020 09:09 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:01

Bursa'da 2 kişi girdikleri iki farklı evden 100 bin TL değerinde eşya çaldı. Hırsızların kurduğu tezgah birinin elindeki dövmeyle bozuldu.

HEM EŞYA HEM DÖVİZ ÇALDILAR

Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, daha evvel Kükürtlü ve Çekirge mahallelerinde bulunan evlerden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan iki şüpheli saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin her iki evden 4 adet kombi, laptop, 2 adet televizyon, çamaşır makinası, 100 dolar ve 100 avro çaldığını ve toplam 100 bin liralık zarar olduğunu tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ELİNDEKİ DÖVME YAKALATTI

İncelemeler sırasında şüphelilerden birinin elinde bulunan dövmeden yola çıkan ekipler, şüphelilerin 20 yaşındaki A.S.T. ve 43 yaşındaki H.D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler saklandıkları ikametlerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 3 adet kombi, 2 adet laptop, 2 adet çamaşır makinesi ve 1 adet elektrikli süpürge ekipler tarafından ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

100 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi dövme yakalattı
100 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi dövme yakalattı
100 bin liralık ev eşyası çalan hırsızı dövmesi yakalattı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ILMAY: Adamın zaten siması açık. neden döğme :)
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BOLULU: Dövme olucaktı Döğme Değil :)
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500
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