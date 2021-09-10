Ailesi öldükten sonra 10 yıldır yalnız başına tutsak tutulan balina intihara kalkıştı - Haberler
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Ailesi öldükten sonra 10 yıldır yalnız başına tutsak tutulan balina intihara kalkıştı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Dünya

44 yıllık hayatının 42 yılını esaret halinde geçiren ve 5 yavrusu ile birlikte arkadaşlarının da ölümünün ardından beton bir tankın içinde son 10 yıldır yalnız yaşayan Kiska, kafasını defalarca duvara vurarak intihara kalkıştı. Psikolojisi bozulduğu ifade edilen balinanın o görüntüleri herkesin yüreğini sızlattı.

Kanada'nın Marineland parkında 10 yıldır yalnız başına beton bir tankın içinde yaşayan dünyanın en ünlü balinası, intihar girişiminde bulundu. Dünyada esaret altında tutulan son orka olarak bilinen Kiska, İzlanda'da 1979 yılında yakalanarak bugün bulunduğu tema parkı tarafından satın alınmıştı. 42 yıldır esaret halinde bir hayat süren 44 yaşındaki Kirka, 5 yavrusu ve tüm arkadaşları öldükten sonra son 10 yıldır beton bir tankın içinde yalnız olarak yaşıyor.

KAFASINI DEFALARCA DUVARA VURURAK İNTİHARA KALKIŞTI

Eski bir eğitmen olan Phil Demers, balinanın kafasını yaşadığı akvaryumun duvarına defalarca vurarak intihar etmeye çalıştığı görüntüleri paylaştı. Demers paylaşımında, "Bu video 4 Eylül 2021'de çekildi. Hayvanların tutsak edilmesine karşı aktivistler MarineLand'e girdiler ve hayatta kalan son orka Kiska'nın kafasını duvara vurduğunu gördüler. Lütfen izleyin ve paylaşın. Bu zulüm sona ermeli" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Kiska'nın psikolojisinin bozuk olduğunu da söyleyen Demers, paylaştığı başka bir videoda ise "Bu da başka bir açı. Bu tehlikeli ve kendine zarar verme davranışıdır. Kiska'nın psikolojisi bozuk" dedi.

Ailesi öldükten sonra 10 yıldır yalnız başına tutsak tutulan balina intihara kalkıştı
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Emre İliksiz
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