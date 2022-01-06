10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI - Haberler
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10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

BURSA (DHA) - alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Barajı'nda meydana geldi. Aralarında yaklaşık 10 yıldır borç- alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Yusuf D. (38) ile Oktay D. (54), telefonda tartıştı. Daha sonra buluşmak için Hasanağa Barajı'nda gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği Yusuf D. başından vurularak ağır yaralanırken, Oktay D. ise kolundan hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 5 tabanca ele geçirirken, tedavisinin ardından taburcu edilen Oktay D. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

10 YILDIR SÜREN BORÇ- ALACAK MESELESİ KANLI BİTTİ; 2 YARALI

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