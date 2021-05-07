10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

'BDP, SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEMİYOR'

Başbakan Erdoğan, Düzce Mitinginde Halka Hitap Etti; "Bdp Kürt Kardeşlerimin Sorurlarının Çözülmesini istemiyor dedi.

BAN Kİ-MOON'A "KÜRESEL KADIN LİDERLİK ÖDÜLÜ"

'İstanbul Küresel Kadın Zirvesi'nin" son gününde "Küresel Kadın Liderlik Ödülü" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a verildi.

"Küresel Kadın Liderlik Ödülü, tarihinde ilk kez bir erkeğe, verilmiş oldu.

ERDOĞAN SEVGİSİNİ ÇAY BAHÇESİNE İŞLEDİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sevgisi bunu da yaptırdı.

Rizeli Salih Özbey Başbakan Recep Tayip Erdoğan'a duyduğu hayranlığı çay bahçesini tıraşlayıp bahçesine 'AKP' yazarak gösterdi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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