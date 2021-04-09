10 Yıl önce bugün neler oldu?

Yer: İstanbul! "Kimse benimle ilgilenmiyor" diyerek kendisini 5. kattan aşağı bıraktı

Tablo hiç olmadığı kadar ağırlaştı! Gözlerin çevrildiği Bakan Koca'dan özeleştiri geldi

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"SOSYAL YARDIMLAŞMAYLA İLGİLİ BAKANLIK KURULACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, yoksul ailelere devlet olarak yardım etmek yerine onları hak sahibi yaparak nasıl yoksulluktan kurtulmaları konusunda destek olacaklarını söyledi.

FUKUSHİMA HAYALET KENTE DÖNÜŞTÜ

Deprem felaketinin ardından radyasyon sızıntısı olan Fukushima 1 Nükleer Santrali'ne 20 kilometre yarıçapta yaşayanlar için tahliye emri verilmesiyle birlikte bölge adeta hayalet şehre dönüştü. Tahliye edilen bölgenin durumunu kameralarıyla görüntüleyen gazeteciler, depremin ardından bölgede hiçbir tadilatın yapılmadığını, evlerin ve köprülerin tusunami tarafından yıkıldığını bildirdi.

Radyasyon seviyesinin yasal sınırların üzerine çıktığı bölgede, sokaklarda başı boş dolaşan evcil hayvanlar ve sığır sürüleri dikkat çekti.

İLGİNÇ TASARIMLI BİSİKLETLER BAŞKENT YOLLARINDA

Amsterdam'da bir dostunun teşviki ile özel tasarım bisikletler yapmaya başlayan ve ardından yaptığı ilginç tasarımlarla ülkenin önde gelen tasarımcısı haline gelen Yalçın Cihangir, Türkiye'deki ilk mağazasını Ankara İncek'te açtı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı