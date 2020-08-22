10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

22.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:12

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ MİLLİ İRADE BELİRLER

TCDD ve Kardemir ortaklığında kurulan Çankırı Makas Fabrikasının temeli atıldı. Törende konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin geleceğini darbelerin belirlemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI: 600 HEKTAR KÜL OLDU

İzmir'in Bergama ilçesi Göçbeyli beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yargında 600 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasından sonra boşaltılan köylerin sakinleri evlerine döndü.

ZONGULDAK'TA FESHANE ŞENLİKLERİ BAŞLADI Zonguldak'ın Kilimli beldesinde bu yıl ilki düzenlenen Feshane Şenlikleri başladı. Gecenin açılışındaki havai fişek gösterisi ve Hacivat-Karagöz oyunu büyük ilgi gördü.

MANAVGAT IRMAĞINDA SERİNLİK ARADILAR

Tarihin en sıcak günlerini yaşayan Manavgat'ta, yerli yabancı yüzlerce kişi Manavgat Şelalesi'nde serinledi. Irmak kenarına çadır kuranlar bölgeyi plaja çevirdi.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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