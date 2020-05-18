10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"İRAN'DA NÜKLEER SİLAH YOK, İSRAİL'DE VAR"

AB-Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "İran'da nükleer silah yok, İsrail'de var" dedi.

VALİ GÜLER'DEN ÇAPKIN'A VEDA ZİYARETİ

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na atanan İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a veda ziyaretinde bulundu.

BARZANİ'NİN OTOMOBİLLERİ ŞARAMPOLE UÇTU

Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye ait otomobilleri taşıyan TIR Kilis'te, şarampole uçtu.

Direksiyonun kitlenmesi sonucu meydana gelen kazada TIR'da yüklü araçlar da üzüm bağlarının içerisine düştü vatandaşlar olaya yerine koştu.

Büyük hasar gören otomobiller, olay yerine çağrılan vinçle çıkarıldı. Kazada neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.

YENİ ÇANAKKALE OTOGARININ TEMELİ ATILDI

Çanakkale'de yap işlet devret modeli ile şehir çıkışında 3 bin155 metrekarelik kapalı alan üzerine yapılacak modern otogarın temeli törenle atıldı.

Yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olacak otogarın Ocak ayı başında hizmete girmesi planlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA