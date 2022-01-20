10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı - Haberler
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10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı İstanbul'da 2011 yılında arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan şahıs, Kastamonu'da JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

KASTAMONU (İHA) - 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı

KASTAMONU - İstanbul'da 2011 yılında arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan şahıs, Kastamonu'da JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan E.D., Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri tarafından Hanönü ilçesi Aşağı Çakırçay köyü mevkiinde Sinop'tan, İstanbul'a gitmek isterken yakalandı.

İstanbul'da 2011 yılında arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. işlemlerinin ardından sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı

10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı / Emre Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, İstanbul, Sinop, JASAT, 3. Sayfa, Haber

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