10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi Geçtiğimiz Nisan ayında 10 yaşındaki oğlunun vefatıyla yıkılan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'a gitti. Bikinili görüntülenen Şallı'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Eski manken Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 10 yaşındaki oğulları Pars, 16 Nisan 2020 lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla yıkılan ve mezarlığa gitmek dışında evinden pek çıkmayan Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da satın aldıkları villaya gitti.

7 KİLO VERDİ

Milliyet'te yer alan habere göre: Cennet Koyu'ndaki villalardan birini satın alan ünlü çift, önceki gün havuz başında görüldü. Kalabalık nedeniyle denize girmeyi tercih etmeyen Şallı, villaya ait havuza girdi. Havuzdan çıkıp şezlonga uzanan 43 yaşındaki eski model, sürekli telefonla oynadı. Zor günler geçiren Ebru Şallı, 7 kilo vererek 45 kiloya düştü. Bikinili görüntülenen Şallı'nın son görüntüsü ise sevenlerini üzdü.