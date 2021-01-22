Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi
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Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi

22.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:37
Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi?SİVAS'ta dayısının oğlu O.D.'nin (10) oynadığı tüfeğin bir anda ateş alması sonucu, göğsünden ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Gökay Duran (8), köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi

?SİVAS'ta dayısının oğlu O.D.'nin (10) oynadığı tüfeğin bir anda ateş alması sonucu, göğsünden ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Gökay Duran (8), köyünde son yolculuğuna uğurlandı. 

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Olukman köyünde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Osman-Emine Duran çiftinin oğlu Gökay Duran kuzeni ile oynamak için dayısı Cengiz D.'nin evine gitti. İki kuzen evde kimsenin olmadığı bir sırada Cengiz D.'ye ait ruhsatsız av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre çocuklardan O.D.'nin yanlışlıkla tetiğine bastığı tüfek, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Gökay Duran'ın göğüs kısmına isabet etti. Silah sesi üzerine eve gelen yakınları, Duran'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gökay Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hastanede otopsi işlemi tamamlanan Gökay'ın cenazesi bu sabah ailesine teslim edildi. Gökay için Olukman köyünde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Olukman Camisinde kılınan cenaze namazına talihsiz çocuğun yakınları katıldı. Cenazeye katılanların gözyaşı döktüğü görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Gökay Duran, köy mezarlığına defnedildi.

Olay sonrasında ifadesi alınan O.D.'nin evin içerisinde saklambaç oynadıklarını söylediği öğrenildi. O.D. ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, soruşturma sürdürülüyor. 

Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi
Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi
Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi
Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi
Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi
Son dakika haberleri! 10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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