10 Yaşındaki Kızın Öldürülmesi Davası - Avukat Kemal Kaymak

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra karşı apartmandaki komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şükriye ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Maktul Ceylin'in babası Murat Atik, dedesi Mustafa ve babaannesi Ülkü Atik ile yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada, tanık olarak daha önce dinlenen ancak ek ifade vermek istediğini beyan eden Şükriye ve eşi Serkan Türkmen'in komşusu Kemal Çeneli dinlendi.

Çeneli, geçmişte oğlunun çalıştığı iş yerinde parmağının kopması sonucu ellerine geçen 125 bin lira olduğunu ve bu paranın 5 bin lirasını harcadıklarını kalan 120 bin liranın çalındığını belirterek, "Komşumuz olan Serken ve eşi Şükriye ile devamlı görüşüyorduk. Bizim eve gelip giderlerdi. Hatta paramız olduğunu ve yerini dahi biliyorlardı. Şükriye kendi evi gibi bizim eve girip çıkardı. Paramız evde bir anda kaybolunca biz de onlardan şüphelendik. Para çalındıktan sonra Serken bana sürekli 'Hırsızlık olayı ile ilgili gelişme var mı?' diye sorar ve şüpheli tavırlar sergilerdi. Ben bu cinayetin para için işlendiğini düşüyorum." diye konuştu.

Cinayetle ilgili kızı Sinem'in daha önce ifade verdiğini hatırlatan Çeneli, "Cinayetin işlendiği tarihlerde özellikle cumartesi ve pazar günü apartmanımıza geldiğimizde acayip kokular vardı. Bu da bizleri bir hayli tedirgin etmişti. Ayrıca cinayet olayının olduğunu televizyonlardan da öğrendik. Kızımla konuşurken sandık mevzusundan bahsetti. Sandık konusu hiç geçmemişti. Kızım belki de sandık konusunu hiç bahsetmemiş olabilir. Kızımın niye anlatmadığı konusunda hiçbir fikrim yok. Ben de bu konuda kızımın tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Çünkü olayın ertesi pazar günü 01.30 sularında Serkan ve Şükriye çiftini apartmanımızın altındaki bodruma bir şeyler götürdüğünü görmüş." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Serkan Türkmen, ne cinayetle ne de hırsızlık konusuyla hiçbir ilgisi olmadığını savunarak, eşi Şükriye Türkmen'e "Ne olur Allah rızası için doğruları söyle." diye seslendi.

Tutuklu sanık Şükriye ise hırsızlık olayı ile ilgisi bulunmadığını ve hırsızlık yaşandıktan sonra komşularının kedisini evlerine davet ettiğini ileri sürdü.

"Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yalan söylemeyin"

Ceylin'in dedesi Mustafa Atik sanıkların çelişkili ifadelerine sinirlenerek, mahkeme başkanından söz aldı ve "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bugün bari yalan söylemesinler." diyerek tepki gösterdi.

Tanığın beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kemek Çeneli'nin kızının tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Kemal Kaymak, cinayeti karı kocanın birlikte işlediği konusundaki görüşlerinin aynı olduğunu belirterek, "Baştan beri Şükriye ve Serkan'ın bu suçu birlikte işlediğini düşünüyorduk, bu düşüncelerimizde yine hiçbir değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Olay

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde ölü bulunmuştu. Evin sahibi Serkan Türkmen, cinayeti işlediğini itiraf eden karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı. Raziye Ö, ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şükriye ve Serkan Türkmen hakkında, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Raziye Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.