10 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olan hemşire tutuklandı 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olan hemşire tutuklandı Zonguldak-Ankara Karayolunda 10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği kazada, kusurlu görülen araç sürücüsü Hanife Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olan hemşire tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak-Ankara Karayolunda 10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği kazada, kusurlu görülen araç sürücüsü Hanife Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hemşire Yılmaz, ifadesinde suçsuz olduğuru savundu.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife Yılmaz yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yılmaz'ın kullandığı hafif ticari araç, Cihan Altındağ'ınkullandığı 67 AH 332 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Cihan Altındağ ile İlkay Altındağ(40), çocukları Umut Kadir Altındağ(18), Eymen Burak Altındağ 10 yaşındaki ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Tedavisi tamamlanan araç sürücüsü Hanife Yılmaz, tedavisinin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araç şoförü Hanife Yılmaz, verdiği ifadesinde "25 senelik direksiyon hocasıyım. Kendi şeridimde gidiyordum. Zaten bir gün önce Bartın'a gittim. O yolu biliyorum. Yolda duba vardı. Ayrıca yapım çalışması vardı. Kemerim takılıydı. Karşıdan araç geliyor bana çarpacağını anladım. Kesinlikle tutulan raporu kabul etmiyorum" şeklinde kendini savundu.

Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA