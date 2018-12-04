10 Yaşındaki Eren, Görme Engelliler İçin Mesafe Sensörlü Baston İcat Etti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Hacı Osman Akgün Ortaokulu öğrencilerinden 10 yaşındaki Eren Can Pestil'in yaptığı, görme engelliler için mesafe sensörlü baston, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırlanan özel bir kısa filmle tanıtıldı.

Sakarya Kaynarca ilçesinde yer alan Hacı Osman Akgün Ortaokulu öğrencilerinden 3 Aralık Dünya engelliler Günü'nde anlamlı etkinlik.

Sakarya ili Kaynarca ilçesi Turnalı köyünde yer alan hacı Osman Akgün ortaokulu öğrencileri 3 Aralık Dünya Günü'nde Dünya engelliler gününde tasarladıkları robotu Bilişim öğretmeni Beytullah Öztürk ile Müdür yardımcısı Hüseyin Özdemir koordinesinde kısa film çekerek tanıttılar.

ÖĞRENCİLER İCADA "GÖREN GÖZ" ADINI VERDİ

Öğrenciler görme engelli bireylerin tehlikelere karşı önceden uyarı veren ve "gören göz" adını verdikleri robot tasarladılar.

KISA FİLM İLE TANITILDI

Tasarladıkları robot, tehlikeli yerlerdeönceden sinyal vererek kullanan kişiyi uyarıyor ve tehlikelere karşı koruyor.

Öğrenciler yaptıkları bu robotu ise çektikleri anlamlı kısa filmle tanıttılar ve engellilere karşı farkındalık yaratmaya çalıştılar.

YARDIM BEKLİYORLAR

Kendi imkanlarıyla böyle bir icadı ortaya çıkaran minik öğrenciler, verilecek destek sonrasında daha anlamlı ve yararlı icatlar da ortaya çıkaracaklarını dile getirdiler.