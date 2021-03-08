10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi

KONYA'da apartman görevlisi İsmail K. (32), evinde oğlu Hüseyin K.'yi (10) boğarak öldürdü. "Evimde birini öldürdüm" diye ihbar bulunan Hüseyin K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan İsmail K.., eşinin pazarda olduğu sırada belirlenemeyen nedenle evde oğlu Hüseyin K.'yi boğarak öldürdü. Ardından polisi arayıp 'Ben birini öldürdüm' diye ihbarda bulundu. Eve gelen polis, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin K.'nin, İsmail K.'nin oğlu olduğunu belirledi. Minik Hüseyin K.'nin cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. İsmail K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ