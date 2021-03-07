10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi
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10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi

07.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:16

Bursa İnegöl'de 10 yaşındaki kız çocuğuna caminin gasilhane bölümünde cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi çevredekiler tarafından darbedildi. Darp anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken adamın kendisini "O istedi" diye savunması öfkeyi daha da artırdı.

Bursa'daki iğrenç olay İnegöl'de bulunan bir caminin gasilhane bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, caminin gasilhane bölümünden bir kız çocuğunun sesinin geldiğini duydu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALAYIP DARBETTİLER

İçeriden gelen sesleri dinleyen adam, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğunu fark etti. 10 dakikalık uğraşla kapının açılmasının ardından içeriden bir kız çocuğu ile H.H.Ü isimli şüpheli çıktı. Kaçmaya çalışan H.H.Ü., kendisini yakalayan kişilerce darbedilirken, "Kendisi istedi" sözleriyle linçten kurtulmaya çalışması kalabalığın öfkesini daha da artırdı.

10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çevredekiler durumu polise bildirdi. H.H.Ü., polis ekipleri gelene kadar alıkonuldu. H.H.Ü polis ekiplerince gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Ü., çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DARP ANLARI KAMERADA

Öte yandan taciz şüphelisi H.H.Ü'nün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BU NE YA ????: İçeride ellerinizden öper. .
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