10'uncu kattan atlayan genç kadın, hayatını kaybetti
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10'uncu kattan atlayan genç kadın, hayatını kaybetti

02.01.2021 20:32 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:06

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Özbekistan uyruklu genç kadın, 10'uncu kattan atlayarak yaşamına son verdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, saat 14.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan 28 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubınabonu B, site içerisinde bulunan bir bloğun 10'uncu katından kendisini boşluğa bıraktı.

GENÇ KADIN, HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, genç kız Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mubınabonu B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10'uncu kattan atlayan genç kadın, hayatını kaybetti
10'uncu kattan atlayan genç kadın, hayatını kaybetti
10'uncu kattan atlayan genç kadın, hayatını kaybetti
10'uncu kattan atlayan genç kadın, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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