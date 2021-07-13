10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı
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10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı

10 TL'lik kazı kazanla 500 bin TL kazandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bir şans bayiinden 10 TL vererek 'Altın Yumurta' adlı kazı kazan alan talihli, 500 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bir şans bayiinden 10 TL vererek 'Altın Yumurta' adlı kazı kazan alan talihli, 500 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bayide çalışan Hamdi Şahin, "Yanında çocuğuyla içeri girdi. Bir şeyler aldı. Tam çıkarken üst olarak aldığı paralardan 10 lira uzatarak bir kazı kazan kartı aldı. Kartı kazıdı, sakin şekilde 500 bin lira çıktığını belirterek, kartı uzattı. Çok sakindi" dedi.

Demre'de Noel Baba Caddesi'ndeki bir şans bayiine 8 Temmuz Perşembe günü yanında çocuğu ile giren bir kişi yiyecek, içecek aldı. Kimliği bilinmeyen bu kişi kapıdan çıkarken 10 lira vererek 'Altın Yumurta' olarak bilinen kazı kazan oyunundan aldı. Kartı kazıyan talihli, büyük ikramiye olan 500 bin TL'nin sahibi oldu. Şanslı kişi işletmede çalışan Hamdi Şahin'e kazı kazan kartını verdi. Şahin de büyük ikramiyenin İstanbul'dan alınabileceğini belirterek, kuponun çıktısını alıp, zımbalayarak kendisine teslim etti.

TAVUK ALTINDA OLAN MİKTAR KAZANILIYORAltın Yumurta olarak bilinen kazı kazan oynayan kişilerin 10 şansı bulunuyor. Yumurta sembollerinin olduğu ve kuponun sağında yer alan bonus yıldızlarının alanları kazınıyor. Yumurtaların olduğu alanda tavuk sembolünü bulan şanslı kişiler, sembolün altındaki ikramiye tutarını kazanıyor. Bonus alanında yer alan yıldızların olduğu alanda ise para sembolünü bulan kişiler altındaki miktarı kazanıyor.'SAKİN ŞEKİLDE 500 BİN LİRA ÇIKTIĞINI BELİRTEREK, KARTI UZATTI'

Hamdi Şahin, "Şanslı kişi, Bursa plakalı lüks cipini park ederek yiyecek, içecek almak için yanında çocuğuyla içeri girdi. Bir şeyler aldı. Tam çıkarken üst olarak aldığı paralardan 10 lira uzatarak bir kazı kazan kartı aldı. Kartı kazıdı, birden sakin şekilde 500 bin lira çıktığını belirterek, kartı uzattı. Çok sakindi. 'Bu çocuğun şansı' dedi. Ekonomik durumu belli iyi bir insandı. Lüks bir ciple geldi. Kuponun çıktısını alıp, kendisine verdim. Adını sordum, 'kimsiniz' dedim. 'Boş ver' diyerek, hiçbir söylemeden çekip gitti." dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar

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