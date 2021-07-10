10 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol Transfer
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - İsviçre
08:35 UEFA Euro 2020 Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Hırvatistan - İspanya
11:30 UEFA Euro 2020 Özetler
11:55 Hava Durumu
12:00 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
16:00 Spor Bülteni
16:50 Takvim Yaprakları
17:00 Aktüel Futbol Transfer
20:00 Spor Bülteni
21:00 Kupa Akşamı
23:00 Gündem Futbol Transfer
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com