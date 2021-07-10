10 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı
10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:10 Islah Adası
03:20 Akıncı
05:30 Hercai
08:00 Dumbo
10:10 Şans Kapıyı Çalınca
12:45 Baş Belası
15:40 Kalp Yarası
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kaynak: InterSinema.com